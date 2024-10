Torna la Ztl "invernale": quando scatta e i nuovi orari (Di lunedì 28 ottobre 2024) La polizia municipale rende noti i nuovi orari per la Ztl in vigore da venerdì prossimo - ovvero il 1° novembre - e fino al prossimo 30 aprile 2025. "Da venerdì - hanno spiegato dal comando dei vigili - entrerà infatti in vigore l'orario invernale della zona a traffico limitato".Questo il Palermotoday.it - Torna la Ztl "invernale": quando scatta e i nuovi orari Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La polizia municipale rende noti iper la Ztl in vigore da venerdì prossimo - ovvero il 1° novembre - e fino al prossimo 30 aprile 2025. "Da venerdì - hanno spiegato dal comando dei vigili - entrerà infatti in vigore l'della zona a traffico limitato".Questo il

Torna la Ztl "invernale": quando scatta e i nuovi orari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona. I seguenti orari entreranno in vigore da oggi fino al 30 di aprile. Per la Ztl Rossa il transito sarà limitato ai soli autorizzati ... (teletruria.it)

Con l'arrivo dell'inverno, a Montevarchi cambia l'orario della Ztl in via Roma. Dal 1 ottobre al 31 maggio, il transito sarà consentito fino alle 21, tranne il sabato e festivi. Autorizzati ... (lanazione.it)

Scatterà il 1° novembre il nuovo piano della sosta che riorganizza la ZTL e le ZCS con una sostanziale ... anche per raggiungere il centro storico. Torna inoltre la sosta libera all’interno ... (nove.firenze.it)