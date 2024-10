Ilprimatonazionale.it - Sul coraggio: Moravia e Mishima

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott – Nell’ottobre del ‘67 Albertogiunse in Giappone come cronista per il Corriere della Sera, e fra i vari impegni si decise per una visita al collega Yukio1. Benché informato all’ultimo minuto, lo scrittore giapponese gli fece la cortesia d’andare a prenderlo direttamente in albergo. Si presentò con un macchinone americano, guidato dalla moglie. L’incontro traviveva in un quartiere piuttosto tranquillo, in una bianca casa alta e stretta, di un gusto liberty perfettamente europeo. Di fianco ad essa l’abitazione dei genitori, tutta in legno, costruita nello stile tradizionale giapponese. Il giardino era minuscolo, con un praticello d’erba verde tosata all’inglese: in mezzo vi languiva una bianca statua marmorea, d’una figura femminile ignuda, dea oppure ninfa lasciva, anch’essa di gusto europeo.