"Seta, ora servono più risorse"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Viene da chiedersi quale visione abbiano avuto le amministrazioni del Partito Democratico che negli ultimi anni hanno permesso il sistematico sottofinanziamento del trasporto pubblico modenese, relegandolo al penultimo posto per quanto riguarda i fondi regionali ricevuti. I cittadini di Modena continuano così a subire un servizio scadente e una gestione a dir poco fallimentare. Con 41 euro a cittadino, infatti, Modena è penultima in regione per finanziamenti ricevuti, una posizione inaccettabile per una provincia di queste dimensioni e importanza". Così Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, interviene sul tema del trasporto pubblico locale. "Non possiamo ignorare – prosegue Pulitanò – le colpe politiche che hanno portato la situazione dei trasporti modenesi allo sbando più totale.