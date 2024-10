“Scusa”. Verissimo, Silvia Toffanin crolla di fronte ad Eleonora Giorgi: Il terribile sospetto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata di ieri di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, l’intervista con Eleonora Giorgi ha toccato profondamente il pubblico, rivelando la forza e la vulnerabilità dell’attrice nel suo percorso contro il cancro. Durante il collegamento, che ha visto anche la partecipazione dei suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, Eleonora ha condiviso dettagli intimi della sua battaglia contro la malattia, iniziata un anno fa. Eleonora ha raccontato come la sua diagnosi sia arrivata in un momento che avrebbe dovuto essere celebrativo: “Proprio mentre compivo 70 anni e festeggiavo i 50 di carriera, ho scoperto questa malattia grazie a una tosse salvifica”, ha spiegato. >> “Ho perso la testa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata di ieri di, condotta da, l’intervista conha toccato profondamente il pubblico, rivelando la forza e la vulnerabilità dell’attrice nel suo percorso contro il cancro. Durante il collegamento, che ha visto anche la partecipazione dei suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli,ha condiviso dettagli intimi della sua battaglia contro la malattia, iniziata un anno fa.ha raccontato come la sua diagnosi sia arrivata in un momento che avrebbe dovuto essere celebrativo: “Proprio mentre compivo 70 anni e festeggiavo i 50 di carriera, ho scoperto questa malattia grazie a una tosse salvifica”, ha spiegato. >> “Ho perso la testa”.

