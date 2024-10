News.robadadonne.it - Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa dal coetaneo Jashan Deep Badhan “senza un movente”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ha confessato il 19enne di origine indiana, purriuscire a fornire unper l’omicidio di, 19ancora da compiere, sua vicina di casa nella palazzina al civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino, nella bergamasca. La giovane, che nell’appartamento viveva con la madre, è stata trovata verso l’una della notte tra venerdì 25 e sabato 26 da un’amica, riversa in una pozza di sangue, colpita circa 11 volte con un paio di forbici al torace; proprio l’amica, con cuistava trascorrendo la serata, si era allontanata tempo prima per andare a prendere delle bevande da un distributore automatico, e una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa aver dimenticato la porta aperta, credendo di rientrare subito, permettendo così all’elettricistadi entrare indisturbato nell’appartamento.