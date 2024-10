Ilfattoquotidiano.it - Salalah, la perla del Dhofar

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le avventure sono alla portata di mano in questo angolo dell’Oman, il più rinomato del Paese per una vacanza al mare. Alte palme da cocco che incorniciano scorci sul blu, acque basse e trasparenti, e i dromedari che puntellano il bagnasciuga spumeggiato dalle onde, orme come trame evanescenti. La costa del governatorato delè un autentico gioiello di questo territorio a sud del Paese, caratterizzata da lunghe lingue di sabbia dorata e spettacolari formazioni a strapiombo sull’oceano, ma non è l’unica attrazione da scoprire. Questa regione comprende antiche città e villaggi, montagne irrorate da corsi d’acqua e zampillanti cascate che diventano miraggi nel deserto di Rub Al Khali, l’immenso “quarto vuoto”, come lo chiamano i locali, destinazione irresistibile per delle entusiasmanti escursioni.