Roma, Juric verso l'esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini (Di lunedì 28 ottobre 2024) La resa della Roma al Franchi, incondizionata. Una sconfitta per 5-1 che potrebbe decretare l'addio di Juric. E ancora un altro cambio in panchina. La soluzione più logica sarebbe il richiamo di De Rossi che ha ancora un contratto di tre anni. Ma con i Friedkin nulla è mai scontato e ogni loro azione segue una logica Difficile da interpretare. E così da Sportmediaset e da Repubblica escono i nomi di altri possibili sostituti di Juric. Leggi anche: A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina De Rossi la soluzione più semplice, ma attenzione alle soluzioni di rottura Sportmediaset scrive: "Intanto il club riflette su Juric, che sembra avere le ore contate.

Roma, Juric verso l'esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini

