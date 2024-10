Lapresse.it - Quirinale, Mattarella: “Superare i divari territoriali nella sanità”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Per consentire che l’efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere econdizioni dio territoriale“. E’ il monito del presidente della Repubblica, Sergio, lanciato in occasione della cerimonia di celebrazione de ‘I giorni della Ricerca’, al. “E’ nostra responsabilità – ha proseguito – far sì che questinon si proponganolotta ai tumori. L’universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione”. Ricerca,: “Collaborazione è segno di pace” Nel corso dell’iniziativa promossa dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), il Capo dello Stato ha poi rimarcato: “La ricerca ha saputo giovarsi delle strade nuove ipotizzate e aperte negli anni, a beneficio anche di altre branche della medicina.