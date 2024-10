Amica.it - Questo taglio capelli fa sembrare più vecchie di 30 anni

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ci sono tagliche irrimediabilmente invecchiano. E anche che hanno il potere di ringiovanire un volto. Funzionano perché aggiungono freschezza e morbidezza, aiutando ogni persona a raggiungere il miglior potenziale di bellezza correlato alla propria età. Ma esiste uncorti che non può far altro che invecchiare. Almeno, è quanto dimostra un video su TikTok. Ovviamente, però, come in tutte le regole esiste l’eccezione. Che ha un nome e un cognome: Jane Fonda. L’attrice che ha fatto delil suocult degli ultimi, dimostra sempre di essere pazzesca. Ma nel suo caso, è lo spirito a darle una carica di giovinezza.