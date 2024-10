Prevenzione Amos Partenio, successo ad Avella per il pomeriggio in rosa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora successo per la Prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, presso il convento dei Francescani in corso Vittorio Emanuele ad Avella, l’associazione, con la collaborazione dei volontari del posto, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite Avellinotoday.it - Prevenzione Amos Partenio, successo ad Avella per il pomeriggio in rosa Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancoraper laintargata. Neldi ieri, domenica 27 ottobre, presso il convento dei Francescani in corso Vittorio Emanuele ad, l’associazione, con la collaborazione dei volontari del posto, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite

Prevenzione Amos Partenio, successo ad Avella per il pomeriggio in rosa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DOMENICA: pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sul litorale settentrionale giornata in ... (3bmeteo.com)

Stile di vita sano, prevenzione, sostenibilità. Nella vita come in alcuni settori specifici quali l'industria, lo sport e anche lo spettacolo. Più in generale nella quotidianità di ognuno. Questo il ... (corriereadriatico.it)

ad A-mici a 4 zampe e il Rotary Distretto 2090 e Rotary Club di Montegranaro per una giornata di prevenzione con screening dell’ictus cerebrale. Il Rotary si è presentato in grande spolvero con ... (msn.com)