Possiamo sputtanare tutta l’Italia | così gli hacker di Equalize entravano nella banca dati della polizia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Con i report che abbiamo noi». Gliche lavoravano alladi Milano avevano le idee molto chiare sulle bancheche stavano violando. Una cassaforte di dossier, 800 mila fascicoli rubati e target come Sergio Mattarella, di cui avrebbero clonato un account mail. Intanto si indaga sui contattibanda con i servizi segreti e i pregiudicati per mafia. E sul sistema del semaforo che serviva a schedare le persone per colore. Tra questi il presidente del Senato Ignazio La Russa, suo figlio Geronimo e Matteo Renzi. Insieme alla piattaforma aggregatrice di bancheistituzionali creata dall’Samuele Calamucci. Che permetteva di scaricare informazioni direttamente dall’archivio Sdi. Mentre il governo pensa a una legge per limitare gli accessi ai