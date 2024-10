Lettera43.it - «Porto Rico è un’isola di immondizia»: Tony Hinchcliffe scatena l’ira delle star latine

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Non so se lo sapete, ma in questo momento c’è letteralmentegalleggiante diin mezzo all’oceano: credo si chiami». A parlare è il comico, conduttore statunitense del podcast Kill, intervenuto durante il comizio repubblicano di Donald Trump al Madison Square Garden di New York. Un commento che, unito ad altri stereotipi razzisti nei confronti di tutti i latinoamericani, hato reazioni negative non soltanto da parte della sponda democratica, ma anche nell’ala Gop. Lo stesso artista tuttavia ha rincarato la dose su X: «Questa gente non ha alcun senso dell’umorismo. Amoe ci vado in vacanza, io prendo in giro tutti». Le sue parole hanno però acceso l’indignazione anche di tanteoriginarie dell’isola caribica, tra cui Jennifer Lopez e Bad Bunny, che hanno invitato i loro fan a votare per Kamala Harris.