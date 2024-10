Paura a Palestrina, prende fuoco un appartamento: evacuate 5 persone, due intossicate nell’incendio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Incendio a Palestrina: cinque le persone soccorse ed evacuate dall'appartamento a fuoco, due delle quali sono rimaste intossicate nell'incendio. Fanpage.it - Paura a Palestrina, prende fuoco un appartamento: evacuate 5 persone, due intossicate nell’incendio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Incendio a: cinque lesoccorse eddall', due delle quali sono rimastenell'incendio.

Paura a Palestrina, prende fuoco un appartamento: evacuate 5 persone, due intossicate nell’incendio

Palestrina – Momenti di paura nella serata di ieri quando, alle 21.20, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina situata in via Veroli, nel comune di Palestrina, vicino a Roma. L’intervento tempestivo dei vigili del ... (Thesocialpost.it)

