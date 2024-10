Ilnapolista.it - Pallone d’oro, il Real Madrid diserta: “loro e Uefa non ci rispettano, non andiamo dove non ci rispettano”

(Di lunedì 28 ottobre 2024), la rabbia del: “non cie noi nonnon ci” Nessuno delsarà a Parigi per la cerimonia del. Il vincitore non sarà Vinicius né Carvajal, sarà Rodri. E ilha deciso dire la cerimonia. Scrive Diario As: Ilè sotto shock. Ed è furioso. Quest’anno il modus operandi delera diverso dai precedenti; non c’erano leak, non si sapeva nulla. Fino a dopo mezzogiorno, quando le informazioni sono cominciate a trapelare. A poco a poco. E poco dopo le 14: 30, la bomba: non sarà Vinicius il vincitore, vincerà Rodri. Una notizia che ha fatto infuriare il club che ha deciso, enfaticamente, di non partecipare nemmeno al gala. Nessuno sarà a Parigi. Nemmeno Butragueño. Una decisione storica.