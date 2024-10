Pallone d’oro 2024 come funziona la votazione | chi vota punteggi e regolamento in caso di pareggio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Né Messi, né Cristiano Ronaldo. La fine di un’era delè tutta nella rosa dei 30 candidati dell’edizionedel premio individuale più ambito del mondo del calcio. Il riconoscimento sarà assegnato oggi al Théâtre du Châtelet di Parigi e saranno premiati i due migliori giocatori del calcio maschile e femminile nel periodo tra il 1° agosto 2023 e il 31 luglio. Non solo: previsti altri premi,il miglior portiere, il miglior giovane e il miglior allenatore. Malaper il titolo di miglior giocatore e giocatrice? Bisogna partita da una novità: il premio assegnato dalla rivista France Football dal 1956 (dal 2018 per le donne) vedrà la collaborazione della Uefa, l’organismo di governo del calcio europeo. Non cambia però il resto.