Onorificenze della Repubblica, Matteo Bassetti diventa commendatore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre 2024, alle ore 10.30, presso la sala del consiglio della Città Metropolitana a Palazzo Doria Spinola, sede della prefettura, avrà luogo la cerimonia di consegna della Medaglia d'Onore, conferita ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager Genovatoday.it - Onorificenze della Repubblica, Matteo Bassetti diventa commendatore Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre 2024, alle ore 10.30, presso la sala del consiglioCittà Metropolitana a Palazzo Doria Spinola, sedeprefettura, avrà luogo la cerimonia di consegnaMedaglia d'Onore, conferita ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager

Onorificenze della Repubblica, Matteo Bassetti diventa commendatore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Bassetti, in particolare ... si inserisce in un contesto più ampio di minacce e attacchi rivolti a Bassetti e ad altri esperti sanitari. Come riportato da Repubblica, qualche tempo fa, il ... (newsmondo.it)

Lo abbiamo conosciuto tutti durante la pandemia di Covid-19. Stiamo parlando del virologo Matteo Bassetti, uno dei più importanti esperti in patologie contagiose del nostro Paese. Primario ... (donna.fidelityhouse.eu)

Da tempo per altro Bassetti è oggetto di minacce per le sue posizioni a favore delle vaccinazioni, indagini precedenti per gli insulti via social avevano portato all’identificazione e al rinvio ... (genova.repubblica.it)