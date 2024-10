Bergamonews.it - Nuovo amore per Elenoire Casalegno: è il bergamasco Matteo Pandini?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sarebbe il giornalista, portavoce e capo dell’ufficio stampa del vicepresidente del consiglioSalvini, ildella showgirl. A rivelarlo è Dagospia, pubblicazione web di rassegna stampa e retroscena su politica, economia, società e costume. Qualche giorno fa si è cominciato a sussurrare di una nuova love story per la nota conduttrice e opinionista televisiva, già concorrente del Grande Fratello Vip e inviata de L’Isola dei famosi, ma ora tutto pare più chiaro. In queste ore, dopo la notizia diffusa dal sito curato da Roberto D’Agostino, c’è il nome per cui starebbe battendo il suo cuore e il gossip sta impazzando. Che aggiungere? In attesa di conferme e aggiornamenti, se son rose fioriranno