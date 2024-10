Norma / Aggredito nella notte da tre persone riesce a darsi alla fuga ma perde telefono e portafogli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Norma – La notte del 27 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), su richiesta pervenuta al numero di emergenza unico 112 N.U.E., sono intervenuti a Norma (LT) a seguito di una richiesta d’aiuto di un cittadino tunisino di 36 anni residente del luogo, poiché poco prima era stato vittima di un’aggressione. L'articolo Norma / Aggredito nella notte da tre persone riesce a darsi alla fuga ma perde telefono e portafogli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Norma / Aggredito nella notte da tre persone riesce a darsi alla fuga ma perde telefono e portafogli Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 28 ottobre 2024)– Ladel 27 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), su richiesta pervenuta al numero di emergenza unico 112 N.U.E., sono intervenuti a(LT) a seguito di una richiesta d’aiuto di un cittadino tunisino di 36 anni residente del luogo, poiché poco prima era stato vittima di un’aggressione. L'articoloda tremaTemporeale Quotidiano.

Norma / Aggredito nella notte da tre persone riesce a darsi alla fuga ma perde telefono e portafogli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Momenti di tensione sabato sera a Lampedusa, dove tre bersaglieri fuori dal servizio sono stati aggrediti da alcune persone del luogo ancora da identificare ... (msn.com)

Tre persone sono rimaste ferite, la scorsa notte, a Milano ... generazione (al momento non si conosce l’identità) è stato aggredito da altri giovani, ed è stato colpito da un fendente ... (msn.com)

Ora finalmente è stato fatto un passo in avanti: è approdato al Senato (approvato all’unanimità alla Camera) il testo unificato delle tre proposte di legge per ... e propone per la prima volta una ... (altovicentinonline.it)

1 Tre ragazzi sono finiti in ospedale con ferite d'arma da taglio. L'accoltellamento è avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in via Ostiense a Roma.Da quanto si apprende ... (informazione.it)

Roma, 13 settembre 2024- Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense ... i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi ... (ilfaroonline.it)