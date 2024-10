Non mi minaccerai più vero? deputato inglese labour prende a pugni un elettore | Starmer lo sospende – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un pugno a tradimento in pieno volto, l’uomo cade a terra. Subito l’aggressore gli si getta contro e lo colpisce altre cinque o sei volte. A proteggere la persona colpita intervengono alcuni dei presenti, i telefoni riprendono lo scontro e registrano le parole dell’aggressore: «Non mipiù,?», il dito puntato contro l’uomo a terra. E poi ripete: «Nonpiù un membro del Parlamento,?». Protagonista dell’aggressione – avvenuta alle 2.30 della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre in una cittadina nel nord-ovest dell’Inghilterra – è Mike Amesbury, 55ennedel partito laburista del primo ministro Keir. Il, pubblicato in esclusiva dal tabloid Daily Mail, è diventato virale e ha spinto il capo di governorlo dal partito.