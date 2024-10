Liberoquotidiano.it - Mo: Libano, '5 morti in attacco israeliano a Tiro'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Beirut, 28 ott. (Adnkronos/Afp) - Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che unavvenuto nel centro della città meridionale diha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre 10, aggiungendo che il bilancio è provvisorio. "Unnemicoquesta mattina contro un edificio" nel centro della città costiera "ha causato un bilancio provvisorio di cinquee 10 feriti", si legge in una nota del ministero della Salute, aggiungendo che "sono in corso le operazioni per rimuovere le macerie".