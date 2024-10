L’Ocse e la Georgia: voto con molti problemi e squilibri ma nessun broglio “su larga scala” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ampia scelta di partiti e candidati e intensa attività elettorale. Ma anche squilibrio di risorse e intimidazioni. Il giudizio dell'Ocse. L’Ocse e la Georgia: voto con molti problemi e squilibri ma nessun broglio “su larga scala” InsideOver. It.insideover.com - L’Ocse e la Georgia: voto con molti problemi e squilibri ma nessun broglio “su larga scala” Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ampia scelta di partiti e candidati e intensa attività elettorale. Ma ancheo di risorse e intimidazioni. Il giudizio dell'Ocse.e laconma“su” InsideOver.

