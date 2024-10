Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 3-2, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il kazako recupera il break

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 40-30 Scappa in lunghezza il dritto dal centro diche ha provato ad accelerare su una palla molto bassa. 40-15 Ace, il terzo del match per il. 30-15 Servizio vincente diche forza anche la seconda. 15-15 Ottimo punto diche chiama avanti l’avversario con una risposta bassa e centrale. L’azzurro gioca poi un passante stretto di rovescio e chiude con il colpo successivo in contropiede. 15-0 Ace, il secondo della partita per. 3-2 Gioco: la riposta di rovescio disbatte sul nastro e ricade in corridoio. 40-0 L’accelerazione di rovescio delsbatte sul nastro e ricade nella sua metà campo. 30-0 Prima al centro vincente per. 15-0 Si ferma in rete il rovescio di. 2-2 Gioco: si ferma in rete la risposta di dritto diche è rimasto rigido sulle gambe.