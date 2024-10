Life Is Strange: Double Exposure, la recensione a metà fra i due mondi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anni dopo le vicende di Arcadia Bay, Maxine Caulfield torna in una nuova struggente avventura targata Life is Strange. Double Exposure ci mostra una Max più adulta, alle prese con le incertezze della fine dell’adolescenza e nuovi terribili avvenimenti che la porteranno a prendere decisioni drastiche. Una storia come sempre emozionante, nella quale sarete voi, con le vostre scelte, a determinarne l’epilogo. Cinque episodi nello stesso stile che ha reso famosa la serie di Life is Strange. Un teen drama che si mescola con il giallo ricco di colpi di scena che approfondisce la storia della protagonista più iconica della serie, mostrandoci anche nuovi lati del suo carattere. Game-experience.it - Life Is Strange: Double Exposure, la recensione a metà fra i due mondi Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anni dopo le vicende di Arcadia Bay, Maxine Caulfield torna in una nuova struggente avventura targataisci mostra una Max più adulta, alle prese con le incertezze della fine dell’adolescenza e nuovi terribili avvenimenti che la porteranno a prendere decisioni drastiche. Una storia come sempre emozionante, nella quale sarete voi, con le vostre scelte, a determinarne l’epilogo. Cinque episodi nello stesso stile che ha reso famosa la serie diis. Un teen drama che si mescola con il giallo ricco di colpi di scena che approfondisce la storia della protagonista più iconica della serie, mostrandoci anche nuovi lati del suo carattere.

Life Is Strange: Double Exposure, la recensione a metà fra i due mondi

