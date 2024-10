Quifinanza.it - Lancia Gamma, la nuova ammiraglia Stellantis prodotta a Melfi: quanto costerà

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 2026, lo stabilimentodidiventerà il centro operativo per la produzione della. È stata una dichiarazione diretta di Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio, durante la presentazione che ha celebrato il ritorno dinei rally con la Ypsilon Rally4 HF. Con una strategia produttiva che include cinque modelli destinati al sito lucano, lasi presenta come il segno concreto di un nuovo capitolo per. La, lunga circa 4,7 metri, sarà costruita sulla piattaforma Stl Medium, progettata daper offrire flessibilità e prestazioni di livello superiore., gli interni A livello estetico, lasi ispira al concept Pu+Ra HPE, con alcuni dettagli distintivi come il frontale a calice e l’alternanza tra cerchi e linee nette, conferendo al modello un look fastback.