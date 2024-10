Ilfattoquotidiano.it - La scuola ha il dovere di aprire una finestra sulla complessità: niente pro life o integralisti in aula

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 5 novembre prossimo avrò il piacere di partecipare al Kinest Fest, il Festival internazionale del cinema dei paesi dell’Est europeo, a Catania. L’inaugurazione si terrà il 28 ottobre, presso il CUT dell’Università degli Studi: una location istituzionale importante, che dimostra il valore culturale dell’evento organizzato dall’associazione Dolina Miru, animata dalle storiche attiviste Santina Arena e Chiara Platania. Tornando al 5 novembre, si terrà la proiezione del film Without air della regista Moldovai Katalin, presente in sala. La trama, tratta da una storia vera, è quella di un’insegnante che, in unaungherese, spiegando letteratura parla di poeti omosessuali. Si scatena la ferocia dei soliti genitori “pro” che si opporranno alla docente, per una lezione ritenuta scandalosa e fuori contesto.