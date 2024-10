Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Ayala è il padre di Feliciano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) © US MediasetRivelazione importante a La. Nel corso dei prossimi episodi, Ignacio svela a Petra Arcos per quale ragione è ritornato dopo tanto tempo tenuta. Il conte divuole infatti scoprire che cosa è successo al figlio, venuto di recente a mancare in seguito a una battuta di caccia. Parole che daranno modo a scoprire che il vecchio amico di Cruz era anche ildel giovane Arcos. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le. Lunedì 28: Maria trova una borsa piena di soldi Maria parla con Catalina del problema della data delle nozze, ma alla fine non trova il coraggio per dirglielo. Alonso si arrabbia con Cruz per aver deciso di ospitare Ignacio de