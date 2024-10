La Finlandia confisca i terreni russi a Helsinki: un risarcimento per la società ucraina Naftogaz (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le nuove sanzioni per Mosca arrivano direttamente dalla Finlandia, una misura che servirà come risarcimento per la società energetica ucraina Naftogaz. Lo Stato finnico ha deciso di predisporre una prima confisca di 3.326 metri quadrati nella capitale di Helsinki, su cui si trova un hub scientifico e culturale di proprietà della russia. La notizia è stata riportata dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat. La prima confisca dei terreni russi è partita una settimana fa, precisamente il 24 ottobre. La confisca dei terreni russi nella capitale finlandese Stando a quanto riportato dal sito dell’emittente radiotelevisiva finlandese Yle, la struttura russa ubicata a Helsinki fu sequestrata già nel 2023. La confisca dei terreni russi venne annullata quando si scoprì che il centro era nelle mani dello Stato russo. Secoloditalia.it - La Finlandia confisca i terreni russi a Helsinki: un risarcimento per la società ucraina Naftogaz Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le nuove sanzioni per Mosca arrivano direttamente dalla, una misura che servirà comeper laenergetica. Lo Stato finnico ha deciso di predisporre una primadi 3.326 metri quadrati nella capitale di, su cui si trova un hub scientifico e culturale di proprietà dellaa. La notizia è stata riportata dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat. La primadeiè partita una settimana fa, precisamente il 24 ottobre. Ladeinella capitale finlandese Stando a quanto riportato dal sito dell’emittente radiotelevisiva finlandese Yle, la struttura russa ubicata afu sequestrata già nel 2023. Ladeivenne annullata quando si scoprì che il centro era nelle mani dello Stato russo.

