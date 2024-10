Kiernan Shipka ha la scena più inquietante in Longlegs (Di lunedì 28 ottobre 2024) Kiernan Shipka ha la scena più inquietante in Longlegs Il regista Osgood Perkins ha parlato delle origini della creazione del nuovo boogeyman dell’horror con un incantesimo occulto e glam-rock per infestare i vostri sogni. Perkins ha detto che il personaggio era un’idea che ha “cercato di inserire in altri progetti”, finché non si è rivelato quello giusto: Longlegs. L’inserimento del pallido demone in questo film sovverte le aspettative del pubblico legate alla struttura procedurale di un agente dell’FBI che cerca di catturare un serial killer. Longlegs si avvita in una spirale cupa e sinistra fino a quando il pubblico si rende conto che il serial killer di Nicolas Cage non è l’unico personaggio che l’agente dell’FBI Lee Harker (Maika Monroe) dovrebbe temere. La madre solitaria di Lee, Ruth (Alicia Witt), è una persona che ha accettato da tempo il sangue sulle sue mani. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha lapiùinIl regista Osgood Perkins ha parlato delle origini della creazione del nuovo boogeyman dell’horror con un incantesimo occulto e glam-rock per infestare i vostri sogni. Perkins ha detto che il personaggio era un’idea che ha “cercato di inserire in altri progetti”, finché non si è rivelato quello giusto:. L’inserimento del pallido demone in questo film sovverte le aspettative del pubblico legate alla struttura procedurale di un agente dell’FBI che cerca di catturare un serial killer.si avvita in una spirale cupa e sinistra fino a quando il pubblico si rende conto che il serial killer di Nicolas Cage non è l’unico personaggio che l’agente dell’FBI Lee Harker (Maika Monroe) dovrebbe temere. La madre solitaria di Lee, Ruth (Alicia Witt), è una persona che ha accettato da tempo il sangue sulle sue mani.

Kiernan Shipka ha la scena più inquietante in Longlegs

