Inchiesta dati rubati | sequestrato l’archivio cartaceo del super poliziotto Gallo indagato il manager Sea Barletta

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche Pierfrancesco, ex membro del cda di Leonardo e attualmente vicepresidente di Sea, ènell’ambito dell’milanese contro il network di hacker che avrebbe avuto accesso a numerose bancheistituzionali. Secondo la Dda di Milano, che sta conducendo le indagini in collaborazione con i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese, la Equalize di Milano avrebbe proceduto a dossieraggi illegali a danno di oltre 800mila persone, tra cui molti politici italiani ma anche alcuni oligarchi russi, guadagnando dalla vendita oltre 3 milioni di euro.creato dalla società, per lo più, è statodalle mani dell’amministratore delegato (ed ex) Carminee sarà esaminato nel dettaglio dagli inquirenti, per tentare di capire a che grado di profondità siano giunte le penetrazioni nelle banche