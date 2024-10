Il Manchester United esonera ten Hag, è ufficiale: van Nistelrooy tecnico ad interim (Di lunedì 28 ottobre 2024) Erik ten Hag non è più l`allenatore del Manchester United. Dopo ore di consultazioni sulla posizione dell`olandese successive alla sconfitta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Erik ten Hag non è più l`allenatore del. Dopo ore di consultazioni sulla posizione dell`olandese successive alla sconfitta

Il Manchester United esonera ten Hag, è ufficiale: van Nistelrooy tecnico ad interim

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incredibile errore a porta vuota di Diogo Dalot in West Ham-Manchester United: è un episodio che potrebbe condannare Erik ten Hag, la cui panchina adesso traballa pericolosamente.Continua a leggere (Fanpage.it)

“Nel calcio non è sempre la squadra migliore che vince. Oggi è molto ovvio e chiaro. Oggi siamo stati migliori dell’avversario e ci sono due cose da considerare: non abbiamo segnato e c’è stata una pessima decisione dell’arbitro, in campo e ... (Sportface.it)

Erik ten Hag non è più l`allenatore del Manchester United. Dopo ore di consultazioni sulla posizione dell`olandese successive alla sconfitta di ieri contro il. (calciomercato.com)

Erik Ten Hag è stato esonerato da allenatore del Manchester United. Van Nistelrooy coach ad interim Ora è ufficiale: il Manchester United ha esonerato Erik Ten Hag. Il tecnico olandese è stato solleva ... (generationsport.it)

Il Manchester United ha deciso di esonerare Ten Hag. Il tecnico olandese ha pagato la sconfitta contro il West Ham del weekend. Di seguito la nota ufficiale del club: "Erik ten Hag ha lasciato il suo ... (tuttosport.com)