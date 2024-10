I videogiochi che ci fanno viaggiare, tra avventura, introspezione e scoperta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo attraverso mondi lontani e fantastici, ma anche dentro noi stessi, offrendo esperienze che spaziano dall’esplorazione epica alla riflessione profonda Wired.it - I videogiochi che ci fanno viaggiare, tra avventura, introspezione e scoperta Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Non solo attraverso mondi lontani e fantastici, ma anche dentro noi stessi, offrendo esperienze che spaziano dall’esplorazione epica alla riflessione profonda

I videogiochi che ci fanno viaggiare, tra avventura, introspezione e scoperta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un nuovo studio sfata i pregiudizi: i videogame aumentano le capacità cognitive e di apprendimenti, i riflessi, le abilità strategiche e l’abilità nel risolvere i problemi (Ilgiornale.it)

Roma 20 agosto 2024 - Contrordine: giocare ai videogiochi fa bene alla salute mentale. Ma come in tutte le cose è meglio non esagerare: i benefici si hanno se lo si fa per meno di tre ore al giorno. La notizia che farà esultare gli ... (Quotidiano.net)

Se siete tra quei videogiocatori che non riescono mai a finire un titolo troppo lungo per mancanza di tempo, questa guida sui 15 migliori videogiochi di breve durata ... rispettano i nostri tempi e ... (tuttotek.it)

Dopo esserci divertiti a fare a sportellate nei migliori giochi di corse con scontri tra auto, ripercorriamo le avventure vissute dai protagonisti di alcuni dei videogiochi post-apocalittici più ... (everyeye.it)

Nella crisi globale del settore la nostra situazione sta crescendo ma ha bisogno di fondi, investimenti e un approccio più pragmatico ... (repubblica.it)