I QD-OLED di Samsung Display costeranno meno grazie a questa innovazione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Samsung Display ha sviluppato un processo che consente di recuperare l'80% dei Quantum Dot che normalmente vanno sprecati nella produzione degli schermi QD-OLED. Ciò consentirà di risparmiare fino a oltre 7 milioni di dollari all'anno. Dday.it - I QD-OLED di Samsung Display costeranno meno grazie a questa innovazione Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha sviluppato un processo che consente di recuperare l'80% dei Quantum Dot che normalmente vanno sprecati nella produzione degli schermi QD-. Ciò consentirà di risparmiare fino a oltre 7 milioni di dollari all'anno.

