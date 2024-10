Halle Berry sul red carpet “senza voglia”: trasparenze, jeans e un look che lascia perplessi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Halle Berry ha sorpreso molti fan e appassionati di moda con la sua scelta audace alla première di KOOZA del Cirque du Soleil a Los Angeles, presentandosi con un look che ha lasciato alcuni spettatori perplessi. Non è certo nuova a scelte stilistiche non convenzionali, ma questa volta il mix di trasparenze gotiche e jeans oversize è apparso meno riuscito del solito, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e i critici di moda. Se da un lato l’attrice ha dimostrato, ancora una volta, di saper osare, dall’altro lato la scelta dei jeans sul red carpet — specialmente in un evento ufficiale — non ha convinto del tutto, lasciando forse un’impressione di eccessiva casualità. Dilei.it - Halle Berry sul red carpet “senza voglia”: trasparenze, jeans e un look che lascia perplessi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha sorpreso molti fan e appassionati di moda con la sua scelta audace alla première di KOOZA del Cirque du Soleil a Los Angeles, presentandosi con unche hato alcuni spettatori. Non è certo nuova a scelte stilistiche non convenzionali, ma questa volta il mix digotiche eoversize è apparso meno riuscito del solito, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e i critici di moda. Se da un lato l’attrice ha dimostrato, ancora una volta, di saper osare, dall’altro lato la scelta deisul red— specialmente in un evento ufficiale — non ha convinto del tutto,ndo forse un’impressione di eccessiva casualità.

