FIGC Gravina | Autonomia Serie A fatto epocale vogliamo sistema più funzionale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Il consiglio è stato incentrato su un appuntamento già fissato da tempo per fare un altro passo in avanti sul progetto di riforma dello statuto, che presenteremo entro il 30 ottobre. Per quanto mi riguarda le proposte di altre componenti dovranno e potranno arrivare entro le 19.00 dell’1 novembre. Tutte queste proposte vanno al vaglio in assemblea il 4 novembre. Poi se in assemblea ci sarà la metà più uno la proposta verrà accolta e tutte le altre non potranno essere votate. Il clima è sereno e positivo soprattuto riguardo il confronto riguardo l’e dei pesi e delle rappresentanze.unpiùe moderno nella ricerca di un nuovo equilibrio”. Queste le parole del presidente dellaGabrielein conferenza stampa dopo il consiglio federale odierno.