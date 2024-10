FellinHalloween XI edizione di e con Iolanda La Carrubba (Di lunedì 28 ottobre 2024) XI edizione del FellinHalloween dedicato a “Le maschere di Federico” in ricordo di Marcello MastroianniProgramma:PROGRAMMA:H 18:30 saluti di benvenuti e introduzione di Iolanda La CarrubbaH 18:45 con il solito quarto d’ora alla romana in ordine rigorosamente sparso Reading con Romatoday.it - FellinHalloween XI edizione di e con Iolanda La Carrubba Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) XIdeldedicato a “Le maschere di Federico” in ricordo di Marcello MastroianniProgramma:PROGRAMMA:H 18:30 saluti di benvenuti e introduzione diLaH 18:45 con il solito quarto d’ora alla romana in ordine rigorosamente sparso Reading con

FellinHalloween XI edizione di e con Iolanda La Carrubba

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l’appuntamento con la “Sagra della Polenta” XI EDIZIONE 9/10 novembre 2024, il sabato pranzo e cena, mentre la domenica solo pranzo fino alle ore 18. Troverete la polenta classica al ... (romatoday.it)

Appuntamento domani, venerdì 25 ottobre alle ore 15 a Vernio allo spazio Polivalente ex Meucci in via della Posta Vecchia con l’evento organizzato nell’ambito del Progetto W.e.b.a.p.p.s. di Regione ... (notiziediprato.it)

Il Premio Letterario Internazionale Città di Como 2024, con i suoi 2500 iscritti all’XI edizione, si conferma tra i riconoscimenti più apprezzati sia dagli scrittori che dagli editori italiani ... (welfarenetwork.it)