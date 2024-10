Ilgiorno.it - Enrico Pazzali, un sogno olimpico: fango per screditare i rivali. In palio la Fondazione Milano-Cortina 2026

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Latà trae Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni e presidente del Milan, era legata anche alla corsa per la guida dellache nell’estate del 2022 vedeva Scaroni, annotano i pm, come “uno dei papabili”. Intrighi e giochi di potere, con al centro le Olimpiadi invernali del, che avrebbero spinto il presidente dellaFierae titolare della società Equalize(indagato) a chiedere all’ex superpoliziotto Carmine Gallo, ora di domiciliari, di “raccogliere informazioni compromettenti che possano escludere Scaroni dalla corsa”, da cui poi si sarebbe sfilato a settembre del 2022.