Elezioni regionali Liguria, bassa affluenza, oggi si decide il nuovo presidente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ore calde in Liguria. La prima giornata di voto alle regionali si è conclusa con un calo dell’affluenza rispetto al 2020. Alla chiusura dei seggi di domenica 27 ottobre, solo il 34,68% degli aventi diritto si è presentato alle urne, una discesa netta rispetto al 39,80% registrato quattro anni fa. A pesare su questo dato potrebbe essere stato il meteo sfavorevole, ma ora lo sguardo è puntato sull’ultimo giorno di votazioni, per capire se il gap sarà colmato. Elezioni in Liguria, ultime ore per votare: oggi si chiudono i seggi oggi, lunedì 28 ottobre, è la giornata decisiva per le Elezioni regionali in Liguria. I seggi rimarranno aperti dalle 7 fino alle 15, offrendo agli elettori l’ultima possibilità di esprimere il proprio voto per scegliere il nuovo presidente della Regione e i 30 componenti del Consiglio regionale. Quifinanza.it - Elezioni regionali Liguria, bassa affluenza, oggi si decide il nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ore calde in. La prima giornata di voto allesi è conclusa con un calo dell’rispetto al 2020. Alla chiusura dei seggi di domenica 27 ottobre, solo il 34,68% degli aventi diritto si è presentato alle urne, una discesa netta rispetto al 39,80% registrato quattro anni fa. A pesare su questo dato potrebbe essere stato il meteo sfavorevole, ma ora lo sguardo è puntato sull’ultimo giorno di votazioni, per capire se il gap sarà colmato.in, ultime ore per votare:si chiudono i seggi, lunedì 28 ottobre, è la giornata decisiva per lein. I seggi rimarranno aperti dalle 7 fino alle 15, offrendo agli elettori l’ultima possibilità di esprimere il proprio voto per scegliere ildella Regione e i 30 componenti del Consiglio regionale.

