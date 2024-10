DossieraggioTajani | Farnesina in campo

Dossieraggio,Tajani: Farnesina in campo (Di lunedì 28 ottobre 2024) 18.25 "Inaccettabile quello che è accaduto e sta accadendo. Non deve esserci nessun Grande Fratello che controlla la vita privata. Ci sono già le leggi della Repubblica,ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani all'assemblea Unione Industriali a Torino Avviato un gruppo di lavoro alla Farnesina per garantire la sicurezza italiana anche all'estero. Quando si limita la libertà di una persona c'è anche un attacco alla democrazia. Noi dobbiamo respingerlo sul nascere". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 18.25 "Inaccettabile quello che è accaduto e sta accadendo. Non deve esserci nessun Grande Fratello che controlla la vita privata. Ci sono già le leggi della Repubblica,ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani all'assemblea Unione Industriali a Torino Avviato un gruppo di lavoro allaper garantire la sicurezza italiana anche all'estero. Quando si limita la libertà di una persona c'è anche un attacco alla democrazia. Noi dobbiamo respingerlo sul nascere".

Dossieraggio,Tajani: Farnesina in campo

