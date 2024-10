Bergamonews.it - Deep ha infierito su Sara con 30 colpi di forbice. La mano ferita nella tasca per nasconderla ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino. In criminologia lo chia“overkilling”. Un’azione violenta, impulsiva, carica di rabbia. Si verifica quando l’aggressore infierisce sulla vittima con un numero eccessivo di, come per annientarla. Di solito, la tipologia di relazione tra la vittima e l’assassino è considerata un elemento di fondamentale importanza per spiegare l’azione violenta. In questo caso, invece, non è affatto chiaro il legame tra la 18enneCentelleghe il 19enne JashanBadhan, reo confesso dell’omicidio. Emerge però che il giovane, di origine indiana, avrebbetoa pugni in testa e al volto, prima di ucciderla con un paio di forbici prelevate da un cassetto in cucina. Iinferti non sarebbero una decina – come inizialmente ipotizzato -, ma una trentina. Tanti, troppi.