Concerto Lirico del soprano Dominika Zamara nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dominika Zamara era accompagnata dal Quartetto d’archi Mozaika, il tutto magistralmente diretto dal Maestro Antonio Brena. Concerto Lirico del soprano Dominika Zamara nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio in quel di Rom Ilgiornaleditalia.it - Concerto Lirico del soprano Dominika Zamara nella Sala della Protomoteca in Campidoglio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)era accompagnata dal Quartetto d’archi Mozaika, il tutto magistralmente diretto dal Maestro Antonio Brena.delinsplendida corniceinin quel di Rom

Concerto Lirico del soprano Dominika Zamara nella Sala della Protomoteca in Campidoglio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concerto Lirico al Campidoglio è in programma giovedì 17 ottobre ... In apertura il Recital Lirico che vedrà impegnata il soprano Dominika Zamara con il Quartetto del Conservatorio Santa Cecilia di ... (itinerarinellarte.it)

Saranno la voce del soprano Ilaria Vanacore ... della XV rassegna “Domenica in Concerto”, promossa dall’Ente “Alba Pani Passino”: il titolo della serata di domenica 27 ottobre sarà “Passione lirica ... (linkoristano.it)

Scopri dove vedere I Soprano in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di I Soprano in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità ... (comingsoon.it)