Colpo di scena nella massoneria, il tribunale di Roma sospende l’elezione di Seminario a numero uno del Grande Oriente d’Italia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una decisione che probabilmente non ha precedenti, in oltre duecento anni di storia della massoneria. È quella presa dal tribunale civile di Roma, che ha sospeso l’elezione di Antonio Seminario a Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia. È contenuto in un’ordinanza di dieci pagine l’ultimo Colpo di scena nell’ormai lunghissima lotta intestina che ha dilaniato la principale obbedienza massonica del Paese. Nel marzo scorso, infatti, le elezioni per incoronare il successore di Stefano Bisi hanno spaccato in due il Grande Oriente tra veleni, espulsioni e accuse incrociate di brogli. Carte bollate – Da quel momento è andata in onda una battaglia combattuta a colpi di carte bollate. Ilfattoquotidiano.it - Colpo di scena nella massoneria, il tribunale di Roma sospende l’elezione di Seminario a numero uno del Grande Oriente d’Italia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una decisione che probabilmente non ha precedenti, in oltre duecento anni di storia della. È quella presa dalcivile di, che ha sospesodi Antonioa Gran Maestro del. È contenuto in un’ordinanza di dieci pagine l’ultimodinell’ormai lunghissima lotta intestina che ha dilaniato la principale obbedienza massonica del Paese. Nel marzo scorso, infatti, le elezioni per incoronare il successore di Stefano Bisi hanno spaccato in due iltra veleni, espulsioni e accuse incrociate di brogli. Carte bollate – Da quel momento è andata in onda una battaglia combattuta a colpi di carte bollate.

