Cody Rhodes:"L'impatto di Goldust nel wrestling merita il massimo riconoscimento" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cody Rhodes potrebbe aver finalmente "completato la sua storia" a WrestleMania 40 diventando il campione indiscusso della WWE, ma una figura essenziale del suo percorso è stata visibilmente assente in quei momenti finali: suo fratello, Dustin Rhodes. Sebbene la vittoria di Cody solidifichi la sua eredità, Dustin, che è ancora attivo in AEW e Ring of Honor, ha costruito una carriera illustre che, secondo Cody, merita il massimo riconoscimento nel wrestling. In una recente intervista con "The Schmo", Cody ha ricordato quando ha visto suo fratello maggiore trasformarsi nell'iconico Goldust, che ha debuttato negli anni '90 ed è diventato una parte integrante dell'Attitude Era della WWE. "Credo avessi 14 anni quando Goldust stava davvero raggiungendo il suo apice in televisione," ha condiviso Cody. "Posso certamente dire che era una cosa unica da vedere.

