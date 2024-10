Sport.quotidiano.net - Città di Varese implacabile. Oltrepò spreca due volte

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel girone A della serie D turno domenicale pienamente favorevole solo per ildi, qualche rammarico invce per l’mentre la Vogherese cade in casa, non riuscendo ad approfittare del fattore campo. Allo stadio Franco Ossola, ildiallenato da Roberto Floris regola il match contro il Derthona, concludendo la pratica già nella prima frazione di gioco. Avvio subito di fuoco da parte dei biancorossi che al 1’ sono già in vantaggio grazie al colpo di testa di Paolo Valagussa, che si insacca sotto la traversa della porta avversaria. Il raddoppio varesino giunge poi al 14’, con Matteo Gubellini. Nel secondo tempo ildiamministra saggiamente il doppio vantaggio acquisito e solo nel finale il Derthona prova a rientrare in partita, ma ormai è troppo tardi.