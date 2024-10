“Chi sei?”. Le ultime parole di Sara Centelleghe al suo assassino. Jashandeep Badhan aveva un appuntamento con l’amica (Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 – Prima i pugni e poi una trentina di forbiciate, alcune al volto, altre al cranio e al toracre. È così che nella notte tra venerdì e sabato è morta Sara Centelleghe, 18enne di Costa Volpino, per mano di Jashandeep Badhan, indiano di 19 anni, che è riuscito ad entrare a casa della giovane forse dopo un appuntamento mancato con l’amica che stava trascorrendo la serata con lei. “Chi sei?”. Le ultime parole di Sara Pugni e forbiciate L’appuntamento mancato Il movente Il papà di Sara: “Perché?!” La preside: “Sconvolti, era una di noi” “Chi sei?”. Le ultime parole di Sara “Chi sei?”, avrebbe domandato Sara Centelleghe quando Jashandeep Badhan si è presentato alla porta di casa sua. Lei conosceva solo di vista il 19enne indiano, che abita nel suo stesso complesso residenziale ma in una scala diversa, e non è una sua amica. Ilgiorno.it - “Chi sei?”. Le ultime parole di Sara Centelleghe al suo assassino. Jashandeep Badhan aveva un appuntamento con l’amica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 – Prima i pugni e poi una trentina di forbiciate, alcune al volto, altre al cranio e al toracre. È così che nella notte tra venerdì e sabato è morta, 18enne di Costa Volpino, per mano di, indiano di 19 anni, che è riuscito ad entrare a casa della giovane forse dopo unmancato conche stava trascorrendo la serata con lei. “Chi?”. LediPugni e forbiciate L’mancato Il movente Il papà di: “Perché?!” La preside: “Sconvolti, era una di noi” “Chi?”. Ledi“Chi?”, avrebbe domandatoquandosi è presentato alla porta di casa sua. Lei conosceva solo di vista il 19enne indiano, che abita nel suo stesso complesso residenziale ma in una scala diversa, e non è una sua amica.

Il 19enne riesce ad entrare nell'appartamento della giovane e tra i due scoppia una violentissima lite. Poi, l'aggressione, prima a pugni e subito dopo numerose forbiciate al volto e al torace ...

