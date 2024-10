Capolona trasporto scolastico più sicuro con Tiemme kids (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 –Nel territorio di Capolona il trasporto scolastico è un trasporto integrato con quello pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune a Tiemme. Già da gennaio l’Amministrazione Comunale aveva in programma di attuare il progetto di monitoraggio degli studenti durante il tragitto casa-scuola,scuola-casa. Daniele Pasqui, assessore del Comune di Capolona dichiara: Con Tiemme abbiamo valutato di testare l’app, di verificarne le criticità e quindi di migliorarla , ora si può iniziare con questa applicazione per il monitoraggio dei bambini all'interno dei bus. Lanazione.it - Capolona trasporto scolastico più sicuro con Tiemme kids Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 –Nel territorio diilè unintegrato con quello pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune a. Già da gennaio l’Amministrazione Comunale aveva in programma di attuare il progetto di monitoraggio degli studenti durante il tragitto casa-scuola,scuola-casa. Daniele Pasqui, assessore del Comune didichiara: Conabbiamo valutato di testare l’app, di verificarne le criticità e quindi di migliorarla , ora si può iniziare con questa applicazione per il monitoraggio dei bambini all'interno dei bus.

Capolona trasporto scolastico più sicuro con Tiemme kids

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arezzo, 14 settembre 2024 – Con la riapertura delle scuole da lunedì 16 settembre cambiano gli orari di tutte le linee del servizio di trasporto pubblico “ A porte aperte” gestito dal Comune di Capolona con la società Tiemme. Il Sindaco di ... (Lanazione.it)

È un sistema che offrirà più sicurezza e tranquillità ... in particolare per un servizio come quello di Capolona e Subbiano, che integra il trasporto pubblico locale insieme al trasporto scolastico. (lanazione.it)

Tiemme Kids è una nuova app per il trasporto scolastico che consente di monitorare gli studenti durante il persorso casa scuola e viceversa. Dopo quasi sei mesi di sperimentazione con il Comune di ... (teletruria.it)

Olbia. ASPO informa che, a partire da lunedì 28 ottobre, la corsa con partenza dalla fermata “363 - A.Moro fr. V.Cairo” alle ore 07:20 ... (olbia.it)