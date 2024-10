Dailymilan.it - Calciomercato Milan, retroscena Samuele Ricci: poteva arrivare in estate al posto di…

(Di lunedì 28 ottobre 2024): il centrocampista del Torinoin rossonero già in estate. Ecco perchégià essere un giocatore del. E’ questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore per quanto riguarda il centrocampista di proprietà del Torino, che da ormai diverse settimane è uno degli obiettivi principali per la sessione estiva didel club di via Aldo Rossi. Il giovane centrale della nazionale allenata dal ct Luciano Spalletti, infatti, già durante la scorsa estate era stato inserito da Geoffrey Moncada nella lista dei desideri. Nel momento in cui la trattativa per portare in rossonero Youssouf Fofana si era complicata, la dirigenza del diavolo si era buttata a capofitto su. Poi, però, l’affare per il francese si sbloccò, portando la pistaa raffreddarsi.