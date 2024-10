Quifinanza.it - Borse europee attese in rialzo, in arrivo questa settimana le trimestrali delle big tech

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)che si preparano ad aprire con il segno più, sostenute dall’entusiasmo sui mercati asiatici, con il Nikkei in fortedopo le elezioni politiche giapponesi, in cui il partito liberal-democratico al governo ha perso la maggioranza parlamentare per la prima volta dal 2009. Degna di nota è anche la promozione dell’Italia da parte di Dbrs Morningstar, che ha seguito Fitch nel migliorare l’outlook del Paese, passando da stabile a positivo. Unache si preannuncia ricca di dati macroeconomici, visto che negli Usapresenteranno le loroaziende big come Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta, aziende che da sole valgono 20 volte Piazza Affari.