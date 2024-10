Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede ancora nel finale a Prato

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 –una sconfitta per ilCUS, pure maturata negli ultimi minuti di gioco, come nella scorsa gara, sul campo di una coriacea Union, dimostratasi più squadra nei momenti topici conclusivi. Gli uomini di Scocchera,una volta a loro agio dalla lunga distanza con 7 triple, hanno infatti perso tre banali palloni consecutivi, quando si trattava di disputare la volata, regalando i due punti ai padroni di casa ed evidenziando così, con 14 palle perse a fronte delle 6 recuperate, preoccupanti limiti di tenuta per la categoria. LA CRONACA – Partita avvincente in avvio, con le due squadre alternativamente al comando, trascinate da una parte da Spagnolli, autore di 5 punti e dall’altra da Bogani e Keita con 6: il primo quarto finisce conin vantaggio con il minimo scarto (17-16).