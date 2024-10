Bergamonews.it - Autostrada A4, chiude per una notte il casello di Bergamo

(Di lunedì 28 ottobre 2024). Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 30 alle 5:00 di giovedì 31 ottobre, Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura per unadella stazione di. Ilsarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. Resta consentita l’uscita. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di entrare alle seguenti stazioni: Dalmine per chi deve viaggiare verso Milano, Seriate per chi viaggia verso Brescia. Per laprecedente, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle sonde meteo.