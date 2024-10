Auto si ribalta, un ferito grave (Di lunedì 28 ottobre 2024) grave incidente questa mattina in Valdichiana. Alle ore 11.30 il 118 della Asl Toscana Sud Est è accorso a Badicorte, nel comune di Marciano della Chiana per un sinistro che ha coinvolto una sola Auto. Per motivi ancora da accertare, la vettura, fuori controllo, e si è ribaltata. A bordo c'era un Arezzonotizie.it - Auto si ribalta, un ferito grave Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)incidente questa mattina in Valdichiana. Alle ore 11.30 il 118 della Asl Toscana Sud Est è accorso a Badicorte, nel comune di Marciano della Chiana per un sinistro che ha coinvolto una sola. Per motivi ancora da accertare, la vettura, fuori controllo, e si èta. A bordo c'era un

